Академию футбольного клуба «Рубин» возглавил Вячеслав Медянский

Вячеслав Медянский назначен новым директором академии футбольного клуба «Рубин». Ранее академию возглавлял Марсель Малюков, который покинул пост еще в апреле этого года.

Медянский – воспитанник казанского футбола (ДЮСШ «Ракета»). Будучи футболистом он играл в составе казанского «Рубина» в 1995 году. Последним профессиональным клубом в карьере защитника стала «Лада» из Димитровграда, в которой он играл в 2004 году.

С 2006 по 2021 годы Медянский работал администратором молодежной команды «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.