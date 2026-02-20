Академия художеств привезла в Казань большую сборную выставку «Война миров 3.0?»

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Более полусотни живописных полотен, инсталляций, скульптур, арт- и медиаобъектов, созданных академиками Российской академии художеств и другими авторами со всей страны, – таков новый большой выставочный проект в галерее «Хазинэ». Его привезли в Казань Российская академия художеств и Творческий союз художников России.

«Большую часть составили работы, созданные специально для проекта в 2025 году. Но есть отдельные работы второй половины 2010-х годов и пара работ 1990-х. От Казани участниками выставки стали произведения Ильгизара Самакаева, Ирика Мусина и Ланы Мусиной-Медвецкой», – сообщил «Татар-информу» сокуратор выставки, историк, культуролог, искусствовед Роман Багдасаров.

Объединены работы заголовком-размышлением «Война миров. 3.0?». Название, как нетрудно догадаться, навеяно 80-летием Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945), которое отмечалось в минувшем году, и современными политическими событиями. Современные художники пытаются осмыслить три мировых военных конфликта с участием России, напомнить о цене военных действий и побудить человечество к миру.

В числе авторов живописных и графических работ и видеоинсталляций – вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков, Виктор Калинин, Евгений Ромашко, Василий Нестеренко, Константин Петров и другие художники. Мультимедийную часть проекта «Визуальная антропология войны» подготовил ее куратор Андрей Раскатов.

Премьера выставки «Война миров 3.0?» состоялась летом 2025 года в Москве, в Галерее искусств Зураба Церетели. Затем она побывала в Саратове и в Калуге. Казань – заключительный город ее маршрута.

«В Казани проект „Война миров 3.0?“ получил дополнительную подсветку благодаря идущей в соседнем зале выставке, посвященной 80-летию Великой Победы („Судьбы, высеченные в камне“ – прим. Т-и) и представляющей художников Татарстана и других современных художников, чьи картины хранятся в Национальной галерее. Обе выставки как бы перетекают друг в друга», – отметил Багдасаров.

Посетить выставку «Война миров 3.0?» можно до 22 марта.