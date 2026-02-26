Академия велоспорта Ильнура Закарина проводит сборы в Адлере

Фото: Академия велоспорта Ильнура Закарина

Двукратный чемпион России по шоссейным велогонкам Ильнур Закарин рассказал о том, как проходят первые сборы в Адлере с участием подопечных его академии велоспорта при училище олимпийского резерва РТ.

«В это время года мы делаем акцент на нарабатывание аэробной базы и силовой выносливости. На ближайшие недели у ребят расписан четкий план: ежедневные тренировки на шоссе и пересеченной местности, бег, общефизическая подготовка и силовые занятия в условиях гор. Мы специально используем выезды в Красную Поляну, где высота достигает 800–1000 метров над уровнем моря – это позволяет улучшить кислородный обмен, повысить уровень гемоглобина и заложить прочную физиологическую основу. Параллельно совершенствуем технику: работаем над круговым педалированием, а также тактическими элементами – позиционированием в группе, уходами и командным взаимодействием. Практика сборов – неотъемлемая часть подготовки, но и про учебу не забываем: ребята занимаются дистанционно, совмещая интенсивный спорт с образовательным процессом», – цитирует Закарина пресс-служба Академии Ильнура Закарина.

Напомним, что официально академия функционирует с 1 сентября 2025 года при инициативе и активном участии двукратного чемпиона России по шоссейным велогонкам Ильнура Закарина.

Академия велоспорта Ильнура Закарина – уникальный проект нового формата, открытый на базе Казанского училища олимпийского резерва. Целью проекта является долгосрочная и бережная подготовка юных велосипедистов, начиная с подросткового возраста, без форсирования результатов.