Академия студенческих отрядов Татарстана поможет молодежи освоить новые профессии

С марта 2025 года в Татарстане стартует Академия студенческих отрядов, предлагающая уникальные образовательные программы для всех желающих. Обучение по новым профессиям будет доступно как в очном формате в Казани, так и онлайн, что позволит каждому освоить новую специальность всего за 1-2 месяца.

«Профессиональная подготовка – это не просто возможность расширить горизонты и получить дополнительную специальность, это инвестиция в будущее каждого молодого человека и в развитие экономики страны в целом. Мы стремимся, чтобы каждый участник Российских студенческих отрядов обладал не только навыками, необходимыми для выполнения конкретной работы на трудовом проекте, но и востребованными компетенциями, которые позволят ему успешно строить карьеру и реализовывать свой потенциал. Именно поэтому мы постоянно расширяем спектр предлагаемых образовательных программ, включая не только традиционные направления деятельности студотрядов, но и актуальные для молодежи навыки, такие как профессиональная фотосъемка и разработка социальных проектов. Полученные знания и навыки позволят молодым людям не только трудоустроиться по новым специальностям на наших трудовых проектах, но и самостоятельно генерировать и реализовывать собственные идеи, получая гранты и внося свой вклад в развитие общества», – отметил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, член наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

3 марта на онлайн-платформе Академии стартуют курсы вожатых, фотографов, грантовиков и путинных отрядов. Получить дополнительную специальность смогут студенты ссузов с 16-ти лет и любые желающие, достигшие совершеннолетия.

ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов» ежегодно проводит для студентов обучение по специальности «Вожатый» и «Проводник пассажирского вагона» (Образовательная лицензия №10504 от 1 апреля 2020 г.). В 2025 году обучение по этим направлениям состоится вновь, а также будет добавлена возможность обучиться этим профессиям в режиме «онлайн», что сделает обучение доступным тем, кто давно хотел, но не мог по причине проживания в другом городе или районе.

«Современная молодежь стремится к постоянному развитию и получению новых навыков и знаний. Академия студенческих отрядов предоставит им эту возможность: уже сейчас мы готовы обучать по перспективным и уникальным направлениям. В дальнейшем это число будет расти и увеличиваться исходя из запросов студентов и молодежи республики Татарстан», – говорит об Академии руководитель студотрядов РТ Егор Иванов.

Дополнительную информацию об обучении можно получить в сообществе студенческих отрядов Татарстана в соцсети «ВКонтакте».

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.