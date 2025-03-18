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Общество 18 марта 2025 15:19

В Татарстане создадут энциклопедии районов республики

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В Татарстане создадут энциклопедии районов республики
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Академия наук Татарстана вместе с муниципалитетами республики в этом году планирует запустить проект по созданию энциклопедий районов. Об этом сообщил на заседании комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

В числе первых по реализации проекта – энциклопедии Арского, Атнинского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского и Сабинского районов. Уже подготовлен справочник «Арский муниципальный район» – «первая ступень к большой энциклопедии», рассказал руководитель организации.

Всего издадут 45 книг: 43 издания о муниципальных районах, два – о Казани и Набережных Челнах. Предполагается, что энциклопедии о районах и округах республики помогут сберечь историческую память о малой Родине.

Кроме того, к 1020-летию Казани выпустят подарочное издание «Казань: энциклопедические очерки», которое станет основой энциклопедии «Казань». А к 400-летию Автограда готовится энциклопедия «Набережные Челны».

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#Академия наук РТ #энциклопедия
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