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Академия наук: В Татарстане доля зарегистрировавших брак больше, чем в среднем по России
В Татарстане зарегистрировавших брак мужчин больше на 6%, а женщин — на 5%, чем в среднем по России. Об этом сообщила директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Чулпан Ильдарханова на заседании коллегии Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ.
«Официально зарегистрировавших отношения в Татарстане больше, чем в среднем по России. Республика может выступить одним из модельных регионов, транслирующих позитивную динамику брачности, разводимости и внебрачной рождаемости», — сказала докладчица.
Ильдарханова отметила, что число рождений вне брака в республике за 22 года снизилось на 25%. Кроме того, в 2022 году доля повторных браков у мужчин в России составляла 36%, а в Татарстане — на 6% меньше. Повторные браки были у 37% женщин в России, в Татарстане — у 31%.
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