Академия наук Татарстана запустит масштабный проект по изучению народов Степной Евразии

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В 2026 году Академия наук Татарстана запустит большой междисциплинарный проект по изучению истории и культуры народов Степной Евразии, рассчитанный на девять лет. Об этом на общем собрании Академии наук РТ по итогам 2025 года сообщил ее президент Рифкат Минниханов.

«В 2026 году запускаем новый масштабный междисциплинарный проект по истории и культуре народов Степной Евразии. Он рассчитан на девять лет с утвержденным трехлетним бюджетом в 319 млн рублей. В ее реализации примут участие ведущие российские и зарубежные ученые», – подчеркнул он.

Проект чрезвычайно важен в контексте восстановления объективной истории. Основной посыл проекта – раскрыть через историю татарского и тюркских народов фундаментальный вклад российской цивилизации в формирование единого евразийского этнокультурного, политического и социально-экономического пространства, пояснил Рифкат Минниханов.