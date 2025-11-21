Академия наук Татарстана представила в Москве книги к 80-летию Победы

Академия наук Татарстана представила в Москве новую серию книг, подготовленную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Телеграм-канале Полпредства РТ в РФ.

Заместитель полпреда республики в столице Эмиль Файзуллин выразил благодарность Институту истории имени Ш. Марджани и его директору Радику Салихову за организацию встречи и возможность познакомить москвичей с новыми изданиями о героических событиях военных лет.

Радик Салихов, в свою очередь, отметил поддержку со стороны полпредства и Татарского культурного центра. Он напомнил, что в 2015 году здесь уже проходила презентация семитомного труда «История татар», которая, по его словам, запомнилась теплой атмосферой.

Авторы рассказали о работе над серией книг. Особое внимание было уделено изданию «Календарь Победы. Татары и татарстанцы в годы ВОВ. 1941-1945». Каждый день военного периода представлен отдельным разворотом, где описаны события на фронте.

При подготовке использовался широкий комплекс источников. В книгу включены материалы о фронтовых татарских газетах, истории формирования воинских частей на территории республики, а также сведения более чем о тысяче малоизвестных участников войны, которые внесли свой вклад в приближение Победы.

