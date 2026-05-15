Академия наук Татарстана представила биоэкономические проекты на «КазаньФоруме»

Сессия «Биоэкономика замкнутого цикла: халяль и органика как драйверы инноваций» прошла в выставочном центре «Казань Экспо» в рамках «КазаньФорума». Об этом сообщает пресс-служба Академии наук РТ.

Организатором выступил Казанский государственный аграрный университет. В обсуждении участвовали производители, представители сертификационных организаций, перерабатывающих компаний, ретейла и инвесторы.

Эксперты говорили о том, как можно объединить разрозненные халяль-стандарты в единую международную систему, как сделать органическую продукцию конкурентоспособной без государственной поддержки, а также о роли Татарстана как возможного центра развития халяльной и органической продукции на рынке стран Организации исламского сотрудничества.

С приветственным словом к участникам обратился президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов. Он обозначил ключевые направления развития агропромышленного комплекса республики, среди которых – биотехнологии, генетика растений и животных, цифровые технологии, точное земледелие, агроэкология и ресурсосберегающие подходы.

Минниханов также напомнил о запуске в начале года национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики». По его словам, проект направлен на поддержку российских производителей оборудования и биотехнологий, развитие логистики и экспортных каналов, стимулирование спроса, а также на создание научно-технологической инфраструктуры и укрепление связей между наукой, производством и подготовкой кадров.

Он отметил, что в Татарстане уже действует стратегия развития биотехнологий на 2025-2035 годы, в разработке которой участвовали подразделения Академии наук республики. В документ включены направления промышленных и агробиотехнологий, биомедицины, экобиотехнологий и технологий для нефтегазовой отрасли.

Кроме того, Рифкат Минниханов представил проекты научных подразделений Академии наук Татарстана и Казанского государственного энергетического университета, а также рассказал об агробиотехнопарке «ГенБиоТех» – первом в России центре генетических исследований в сфере животноводства.