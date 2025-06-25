Академия наук Татарстана празднует юбилей своего основателя

Академия наук Республики Татарстан празднует юбилей основателя и первого президента – Мансура Хасанова (1930–2010). Сегодня, 25 июня, выдающемуся организатору науки могло исполниться 95 лет.

В рамках торжественных мероприятий 25–27 июня Институт татарской энциклопедии и регионоведения имени М. Хасанова АН РТ проводит международную научную конференцию «Мансур Хасанович Хасанов: государственный деятель, ученый и организатор науки».

«Символично, что сегодня мы отмечаем 105-летие со дня образования ТАССР», – отметил параллелизм двух дат нынешний президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«В рамках форума будут обсуждаться научные исследования, которые проводили он (Мансур Хасанов – прим. Т-и) и его команда, чтобы в Республике Татарстан процветал, имел свою историю и имел результат академический институт», – прокомментировал журналистам тематику конференции глава АН РТ.

Сегодня также состоялась церемония возложения цветов на могилу Хасанова, который похоронен на Арском кладбище Казани.

Кроме того, в здании татарстанской Академии наук в рамках научного форума организована выставка, где представлены редкие фотографии и документы, раскрывающие основные вехи жизни, научной и общественной деятельности юбиляра.