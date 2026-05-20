Академия наук сообщила о сокращении младенческой смертности в Татарстане

В 2025 году младенческая смертность в Татарстане достигла рекордно низких показателей, а число многодетных семей в республике увеличилось с 42 тыс. в 2022-м до 59 тыс. в 2026-м. Об этом сообщил сегодня вице-президент Академии наук РТ Марат Сафиуллин на круглом столе «Современная семья: формируя тренд благополучия», организованном в АН Татарстана.

Спикер рассказал о работе Центра семьи и демографии Академии наук РТ, который был создан в 2007 году. За 19 лет центр провел 25 крупных социологических исследований (охвачено более 25 тыс. человек) и организовал 37 научных экспедиций.

«Ежегодно выходит демографический доклад, на основе которого строятся многие решения и инициативы нашего Правительства. Разработана комплексная республиканская программа „Семья Татарстана“, и на ее основе утвержден план мероприятий», – отметил Сафиуллин.

Круглый стол «Современная семья: формируя тренды благополучия» приурочен к 35-летию Академии наук РТ, объявленному в Татарстане Году воинской и трудовой доблести и Году единства народов России. Его организатором выступает Центр семьи и демографии Академии наук РТ. Мероприятие объединило представителей научного сообщества, законодательных и исполнительных органов власти, общественных структур.