Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Академия наук РТ хочет создать научно-образовательный центр мирового уровня
Академия наук Татарстана планирует заявиться на конкурс по созданию научно-образовательного центра мирового уровня. Об этом сообщил и. о. вице-президента АН РТ Айнур Тимерханов на II Молодежном научном конгрессе стран ОИС в КФУ.
«Академия наук стремится расширить пределы своей деятельности, чтобы быть представленной во всех областях научно-технологического развития России. В частности, в робототехнике, искусственном интеллекте и других направлениях, где пока мы не так активно представлены», — сказал спикер.
В этом плане, по словам Тимерханова, Академия наук РТ заинтересована в сотрудничестве с российскими вузами, прежде всего с Казанским федеральным университетом, со многими ведущими учеными. «Мы заинтересованы, чтобы как можно больше молодых людей приходило в науку», — отметил он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»