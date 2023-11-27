Академия наук РТ хочет создать научно-образовательный центр мирового уровня

Академия наук Татарстана планирует заявиться на конкурс по созданию научно-образовательного центра мирового уровня. Об этом сообщил и. о. вице-президента АН РТ Айнур Тимерханов на II Молодежном научном конгрессе стран ОИС в КФУ.

«Академия наук стремится расширить пределы своей деятельности, чтобы быть представленной во всех областях научно-технологического развития России. В частности, в робототехнике, искусственном интеллекте и других направлениях, где пока мы не так активно представлены», — сказал спикер.

В этом плане, по словам Тимерханова, Академия наук РТ заинтересована в сотрудничестве с российскими вузами, прежде всего с Казанским федеральным университетом, со многими ведущими учеными. «Мы заинтересованы, чтобы как можно больше молодых людей приходило в науку», — отметил он.