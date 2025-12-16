В Татарстане вновь подняли вопрос о музее археологии республики

Вопрос музея археологии Республики Татарстан долгие годы прорабатывается, это наше детище, переписка идет с 2005 года (тогда вышло распоряжение о создании этого музея), и до сих пор нет конца и края, сказал вице-президент Академии наук Татарстана Айнур Тимерханов на выездном заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Этот вопрос мы поднимали в прошлом году на различных коллегиях, это касается не только Минкульта [Татарстана]. С Минкультом мы проделали большую работу по актуализации научной концепции этого музея», – рассказал Тимерханов.

В прошлом году на итоговой коллегии госкомитета РТ по туризму президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов заявил о разработке проекта музея археологии. Тогда Минниханов сообщил, что Институт археологии АН РТ подготовил научный проект музея и графические эскизы экспозиции.

«Несколько раз этот вопрос стоял на контроле у Раиса, но благополучно снимался раза три, я должен сказать», — добавил Тимерханов.

Между тем в фондах Института археологии хранится более 600 тыс. артефактов, из них 5 тыс. Институт готов «выставить прямо сегодня», сказал вице-президент АН РТ.

«Учитывая огромное желание Академии наук [Татарстана] создать Музей археологии, я считаю, что надо провести отдельное совещание. Может быть, общими усилиями [удастся решить этот вопрос]», – ответил председатель Комитета Госсовета РТ Айрат Зарипов.

По замечанию заместителя министра культуры РТ Дамира Натфуллина, решение этого вопроса находится «в активной фазе».