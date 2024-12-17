Академия наук РТ: Видим повышение интереса студентов к аспирантуре

Айнур Тимерханов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году в Татарстане наметилась тенденция по повышению интереса студентов к аспирантуре. Об этом на итоговом годовом собрании Академии наук РТ сообщил вице-президент академии Айнур Тимерханов.

«В текущем году наметилось повышение интереса к аспирантуре. Особенно по историческим наукам и экономике, где конкурс составил четыре человека на место. Но при этом есть недобор на языковые специальности», – заявил он.

По его словам, назрела необходимость введения новых мер поддержки аспирантов.