Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Академия наук РТ: Видим повышение интереса студентов к аспирантуре
В этом году в Татарстане наметилась тенденция по повышению интереса студентов к аспирантуре. Об этом на итоговом годовом собрании Академии наук РТ сообщил вице-президент академии Айнур Тимерханов.
«В текущем году наметилось повышение интереса к аспирантуре. Особенно по историческим наукам и экономике, где конкурс составил четыре человека на место. Но при этом есть недобор на языковые специальности», – заявил он.
По его словам, назрела необходимость введения новых мер поддержки аспирантов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»