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Общество 17 декабря 2024 12:56

Академия наук РТ: Видим повышение интереса студентов к аспирантуре

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Академия наук РТ: Видим повышение интереса студентов к аспирантуре
Айнур Тимерханов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году в Татарстане наметилась тенденция по повышению интереса студентов к аспирантуре. Об этом на итоговом годовом собрании Академии наук РТ сообщил вице-президент академии Айнур Тимерханов.

«В текущем году наметилось повышение интереса к аспирантуре. Особенно по историческим наукам и экономике, где конкурс составил четыре человека на место. Но при этом есть недобор на языковые специальности», – заявил он.

По его словам, назрела необходимость введения новых мер поддержки аспирантов.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#Академия наук РТ #студенты
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