Академия наук РТ в сентябре запустит систему грантов

Академия наук Татарстана планирует в сентябре запустить грантовую поддержку для ученых. Об этом сообщил вице-президент этой организации Марат Сафиуллин на V Казанском международном конгрессе евразийской интеграции.

«Планируем с сентября запустить систему грантов, в том числе по поддержке исследований – совместных работ в области евразийской интеграции», – сказал спикер.

Сафиуллин напомнил, что Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2024-й Годом научно-технологического развития. По его словам, дополнительное финансирование получила программа научно-технологического развития республики.

«Новые проекты, которые будут выработаны во время конгресса, тоже войдут в план Года научно-технологического развития и мероприятия программы», – отметил он.

Работа Казанского международного конгресса евразийской интеграции продолжится 14 июня. На нем обсуждаются вопросы расширения процессов евразийской интеграции.