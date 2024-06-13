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Академия наук РТ в сентябре запустит систему грантов
Академия наук Татарстана планирует в сентябре запустить грантовую поддержку для ученых. Об этом сообщил вице-президент этой организации Марат Сафиуллин на V Казанском международном конгрессе евразийской интеграции.
«Планируем с сентября запустить систему грантов, в том числе по поддержке исследований – совместных работ в области евразийской интеграции», – сказал спикер.
Сафиуллин напомнил, что Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2024-й Годом научно-технологического развития. По его словам, дополнительное финансирование получила программа научно-технологического развития республики.
«Новые проекты, которые будут выработаны во время конгресса, тоже войдут в план Года научно-технологического развития и мероприятия программы», – отметил он.
Работа Казанского международного конгресса евразийской интеграции продолжится 14 июня. На нем обсуждаются вопросы расширения процессов евразийской интеграции.
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