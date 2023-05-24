Академия наук РТ представила в Москве ранее неизданные дневники Гаяза Исхаки

В Татарском культурном центре Москвы состоялась презентация книг татарского писателя Гаяза Исхаки, изданных Институтом языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Академии наук РТ. Они были подготовлены в год 145-летия со дня рождения классика. Сначала гостям представили новый сборник избранных произведений Исхаки «Есть сила в нации» на татарском и русском языках.

«Мы стараемся показать, что он не националист, как считают некоторые, а, напротив, настоящий патриот. Между этими словами есть большая разница. Каждая великая личность, а Гаяз Исхаки — определенно великая личность, на то и зовется великой, что вокруг нее всегда возникает разного рода мифология», — отметил научный сотрудник Института языка, литературы и искусства АН РТ Марсель Ибрагимов.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Ученый поделился планами в ближайшее время организовать новый проект, чтобы «разрушить эти мифы», добавив, что в распоряжении института имеется большое количество архивных документов, которые дают такую возможность. Рассказал спикер и о творчестве Галимджана Ибрагимова, имя которого институт носит с 1967 года.

Вторая книга, «Көндәләр», включает материалы из 16 дневников писателя, датированных 1919-1920 годами. Свои записи Исхаки всегда возил с собой при многочисленных переездах. В них он рассказывал о поездках по Японии, Китаю, странам Юго-Восточной Азии и путешествиях по государствам Европы.

«Гаяз Исхаки в своем завещании написал: „Если бы меня похоронили на Родине, то я хотел бы, чтобы это сделали рядом с Тукаем и Амирханом. А второе мое желание — чтобы мои труды вручили Академии наук Татарстана“. В 90-х годах в нашем институте уже начали собирать фонд Исхаки», — напомнила филолог, научный сотрудник Академии наук РТ Фания Файзуллина.

«Самые ценные из документов — это его дневники, 41 тетрадь, которую нам привезли. Видимо, они были ему очень дороги, и он всюду брал их с собой. Писал в тетрадях разной толщины полностью на арабице. В книге, которую мы презентуем вам, собрали и опубликовали 16 дневников», — заметила она.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

По словам заместителя директора Института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова Олега Хизамова, вся деятельность этого образовательного учреждения в целом направлена на сбережение и популяризацию татарской культуры и языка.

«У нас существует программа сохранения идентичности татарского народа, которая успешно работает с 2014 года, вся деятельность института направлена на это. Мы пишем учебники, пропагандируем наших писателей. Каждый год в среднем издаем 50 книг. Часть книг публикует Татарское книжное издательство, и они имеются в продаже и доступны в электронном виде на нашем сайте. Мы проводим встречи с населением, раздаем книги бесплатно», — рассказал он.

В мероприятии также принял участие заместитель полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин. По его мнению, Исхаки был и остается великой фигурой и гордостью татарского народа.

«Он много переезжал с места на место, много писал, и мы сегодня не забываем его, изучаем его творчество, издаем его книги. В Казани есть улица, названная его именем. В 1917 году в этом здании, в Доме купца Асадуллаева (сейчас здесь расположен Татарский культурный центр Москвы), провели первый мусульманский съезд. Исхаки был его организатором», — подчеркнул Файзуллин.

Гаяз Исхаки родился недалеко от Казани, в ауле Яуширма (сейчас село Кутлушкино Чистопольского района РТ). Происходил из мишар. Начал свою литературную деятельность в конце XIX века. Большинство своих рассказов, драм и романов он создал в период с 1905 по 1917 год. Наиболее известными произведениями писателя являются «Ад», «Жизнь ли это?», «Мулла бабай», «Солдат», «Бредни» и другие. Драмы «Зулейха» и «Учительница» ставились на сценах татарских театров до 1923 года, пока власти СССР не узнали о его эмиграции и антибольшевистской деятельности и не запретили издавать его труды. Последние годы жизни писатель провел в Турции, в Анкаре. После смерти Исхаки его дочь по крупицам собрала работы отца, многие из которых сохранились в архивах.