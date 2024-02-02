Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Академия наук РТ назвала самые популярные материалы «Миллиард.Татар»
Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов назвал самые популярные материалы редакции «Миллиард.Татар» в 2023 году, комментируемые специалистами АН РТ. Результаты были озвучены на итоговой коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
В своем докладе Минниханов назвал «Миллиард.Татар» в числе СМИ-партнеров академии, а среди публикаций, вызвавших наибольший интерес ученых:
— «История письма: Санкт-Петербург и Казань познакомят Россию с цивилизацией Востока и Запада»;
— «В Казани презентовали 7-томное издание „Археология Волго-Уралья“»;
— «Мы решили с помощью переводчика выпустить свою версию чата OpenAI».
В Национальной библиотеке Татарстана, в которой проходила итоговая коллегия агентства, был представлен стенд «Миллиард.Татар». Все желающие могли оценить проекты стикеров и открыток с известными татарами, именами которых названы улицы Казани, увидеть календари с изображениями правителей Казанского ханства и восстановленными тамгами правителей Золотой Орды.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»