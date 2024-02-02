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Общество 2 февраля 2024 19:52

Академия наук РТ назвала самые популярные материалы «Миллиард.Татар»

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Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов назвал самые популярные материалы редакции «Миллиард.Татар» в 2023 году, комментируемые специалистами АН РТ. Результаты были озвучены на итоговой коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

В своем докладе Минниханов назвал «Миллиард.Татар» в числе СМИ-партнеров академии, а среди публикаций, вызвавших наибольший интерес ученых:

«История письма: Санкт-Петербург и Казань познакомят Россию с цивилизацией Востока и Запада»;

«В Казани презентовали 7-томное издание „Археология Волго-Уралья“»;

«Мы решили с помощью переводчика выпустить свою версию чата OpenAI».

В Национальной библиотеке Татарстана, в которой проходила итоговая коллегия агентства, был представлен стенд «Миллиард.Татар». Все желающие могли оценить проекты стикеров и открыток с известными татарами, именами которых названы улицы Казани, увидеть календари с изображениями правителей Казанского ханства и восстановленными тамгами правителей Золотой Орды.

#татмедиа #Академия наук РТ
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