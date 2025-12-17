Академия наук РТ: MAX - это стабильный и безопасный мессенджер

Национальный мессенджер MAX отличается от иностранных аналогов большой стабильностью и безопасностью. Об этом на общем собрании Академии наук РТ по итогам 2025 года сообщил ее вице-президент Айрат Хасьянов.

«Сам пользуюсь и призываю других пользоваться мессенджером MAX. Вижу огромное количество плюсов, включая возможность доверенных коммуникаций и возможность интеграции цифрового ID. Это безопасный и стабильный мессенджер», – подчеркнул он.

По его словам, MAX выгодно отличается с точки зрения безопасности от WhatsApp*, поэтому бояться нечего.

*WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России)