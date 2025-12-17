news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 декабря 2025 14:24

Академия наук РТ: MAX - это стабильный и безопасный мессенджер

Читайте нас в
Телеграм

Национальный мессенджер MAX отличается от иностранных аналогов большой стабильностью и безопасностью. Об этом на общем собрании Академии наук РТ по итогам 2025 года сообщил ее вице-президент Айрат Хасьянов.

«Сам пользуюсь и призываю других пользоваться мессенджером MAX. Вижу огромное количество плюсов, включая возможность доверенных коммуникаций и возможность интеграции цифрового ID. Это безопасный и стабильный мессенджер», – подчеркнул он.

По его словам, MAX выгодно отличается с точки зрения безопасности от WhatsApp*, поэтому бояться нечего.

*WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России)

Фоторепортаж: Михаил Захаров
#мессенджер МАХ #Академия наук РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

Отпуск за свой счет: сколько дней можно взять в Татарстане

16 декабря 2025