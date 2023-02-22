Академия наук РТ готовит к изданию дневники Гаяза Исхаки

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова готовит к выпуску личные дневники писателя, общественного деятеля Гаяза Исхаки. Издание будет состоять из нескольких книг. Первую книгу планируют представить в Академии наук РТ 24-25 апреля в рамках семинара к 145-летию Гаяза Исхаки.

События в первой книге начинаются с времени проживания Исхаки в Японии с апреля 1919 года и заканчиваются его прибытием в Париж в марте 1920 года. Сборник объемом 300 страниц будет дополнен сохранившимися в фонде фотографиями и документами.

«Самые важные из связанных с Гаязом Исхаки материалов – это его дневники. Гаяз Исхаки в своем завещании указывает на их ценность. Он просит, в случае, если у татар будет свое государство, передать их научной академии, в будущем изучить и опубликовать эти записи. Дневники велись писателем с января 1919 года по ноябрь 1953 года», – рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» кандидат филологических наук Эльмира Галимзянова.

«Дневники Гаяза Исхаки относятся к двум периодам – до его эмиграции в Турцию (1919-1934) и годы его проживания в Турции (1944-1953). Записи собраны в 23 и 19 тетрадей соответственно. При этом дневники 1933-1944 годов отсутствуют, в своем завещании Исхаки пишет, что они были утеряны во время Второй мировой войны», – сказала ученый.

41 из 42 тетрадей с дневниками Исхаки находится в Казани. Первая тетрадь утеряна. «Вторая и третья тетрадь хранятся в Национальном музее Татарстана, остальные – в Центре письменного и музыкального наследия ИЯЛИ», – пояснила Эльмира Галимзянова.

«Можно сказать, что завещание Гаяза Исхаки выполнено. В 2018 году подлинники этих дневников переданы Академии наук, размещены в фонде. Сотрудники отделения текстологии ИЯЛИ ведут работу по исследованию дневников и подготовке их к изданию», – заметила ученый.

Работу над изданием ведут текстологи Аниса Алиева, Фания Файзуллина, Гульчира Ханнанова. «Текст будет отредактирован, составлен словарь из непонятных для современного читателя слов, также примечания к встречающимся в тексте событиям, лицам, географическим названиям», – рассказала руководитель отдела текстологии.

По словам вице-президента АН РТ Дании Загидуллиной, также будет представлена книга «Без – татарбыз» (“Мы – татары”), составленная из публицистических материалов Гаяза Исхаки о вопросах национального самосознания, идентичности.

«Я уверена, что в будущем на основе дневников снимут фильмы, создадут спектакли. Они написаны интересным литературным языком. Читаются на одном дыхании, как роман или повесть. Думаю, настанет момент, когда Гаяз Исхаки вернется в различные виды искусства», – выразила мнение ученый.