Академия молодежной дипломатии расширила международное сотрудничество

В 2025 году Академия молодежной дипломатии значительно укрепила позиции на международной арене, реализовав более 20 крупных международных проектов. Об этом сообщила руководитель организации Дильбар Садыкова.

«За прошедший год Академия молодежной дипломатии успешно провела более 20 значимых проектов, охвативших более 60 стран, значительно усилив свое присутствие на международной арене и оказывая заметное влияние на формирование современной системы внешней политики и общественного диалога», – отметила она.

В течение года Академия выступила организатором и соорганизатором ряда международных инициатив, направленных на развитие молодежной дипломатии и межкультурного взаимодействия. Среди ключевых событий: Форум молодых дипломатов стран ОИС, объединивший специалистов из более чем 20 государств, II Международный турнир молодых поваров исламских стран, ставший площадкой для культурного обмена, а также Премия молодых лидеров БРИКС и ШОС, подчеркнувшая вклад студенчества и творческой молодежи в социально-экономическое развитие регионов.

Значимым элементом повестки стал молодежный трек «Предпринимательство» форума «Ростки», где представили перспективные бизнес-инициативы молодых предпринимателей. Завершением года стал IV Казанский глобальный молодежный саммит, прошедший при поддержке Правительства Республики Татарстан и Министерства науки и высшего образования РФ. В нем приняли участие более 200 представителей из 46 стран мира.

Формат саммита объединил молодых лидеров, ученых, журналистов и предпринимателей вокруг задач формирования открытого диалога и поиска решений глобальных вызовов современности.

Параллельно велась работа по выявлению и поддержке перспективных молодых специалистов. Победители конкурса Youth Ambassadors 8.0 получили возможность пройти стажировки в федеральных ведомствах и дипломатических структурах Москвы. Образовательные экспедиции, включая поездку стран БРИКС в Иран, расширили профессиональные горизонты российских участников, а участие казанской молодежи в проекте «Волга–Янцзы» в Китае способствовало укреплению российско-китайских молодежных связей.

По словам Дильбар Садыковой, особого внимания заслуживают индивидуальные успехи активистов Академии. Так, Кадыр Ахунов прошел уникальную стажировку в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, работая младшим специалистом по гуманитарным вопросам. Дания Ахметова успешно защитила диплом на российско-китайском молодежном форуме, значительно укрепив свое международное портфолио.

Кроме того, в 2025 году был организован международный молодежный лагерь «Друзья» в Малайзии, объединивший школьников Татарстана и Малайзии, а также продолжена серия образовательных лекций Global Talks. Существенный вклад в профессиональное развитие молодых специалистов внесла медиастажировка в Узбекистане, направленная на освоение современных мультимедийных технологий и изучение культурного наследия двух стран.

Активное сотрудничество с зарубежными партнерами позволило привлечь финансирование на реализацию молодежных и образовательных проектов. Общий объем выигранных грантов превысил 4,7 млн рублей.

«Мы гордимся результатами, достигнутыми в прошлом году, однако впереди еще больше интересных и важных задач. В Год единства народов России мы намерены усилить работу нашей Академии, создать дополнительные площадки для диалога и сотрудничества, поддержать новые проекты и продолжить развивать наше международное сообщество. Наша цель – обеспечить каждому участнику уникальный шанс проявить себя и внести вклад в укрепление дружбы и согласия между народами», – резюмировала Дильбар Садыкова.

Фотографии предоставлены Академией молодежной дипломатии