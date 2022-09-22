Академик РАН заявил, что ракета «Сармат» обесценит все наработки НАТО

Боеголовки новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» сложно обнаружить в полете, а их траекторию невозможно точно просчитать. Эта разработка должна обесценить все наработки НАТО в сфере противоракетной обороны. Об этом рассказал генеральный директор и главный конструктор ГРЦ Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь, передает РИА Новости.

«Его („Сармата“ — прим. Т-и) уникальность не только в непревзойденных летно-технических характеристиках, но и в особенности их достижения: в используемых научно-технических решениях при его разработке и современных технологиях при его создании», — отметил он.

Ракетный комплекс «Сармат» должен заменить комплекс «Воевода» с межконтинентальной баллистической ракетой Р-36М2, которым в настоящее время вооружены Ракетные войска стратегического назначения. У нового прототипа ракеты расширен диапазон боевого оснащения, он может нести планирующие гиперзвуковые блоки.