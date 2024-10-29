Академик РАН Хабриева за летопись о юрнауке в 5 томах получила премию «За верность науке»

Академик РАН Талия Хабриева получила Всероссийскую премию «За верность науке». Награды она была удостоена за «Летопись российской юридической науки в пяти томах» в номинации «Работа с опытом: защита исторической правды». Отметим, что Хабриева - руководитель авторской группы и ответственный редактор издания.

Церемония награждения, где объявили самых талантливых популяризаторов науки и отметили наградами лучшие научные медиапроекты, прошла в концертном зале «Зарядье», сообщает Полпредство Татарстана.

Лауреата, директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Хабриеву поздравил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

В церемонии также принял участие зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Организатор премии – Минобрнауки России.

Напомним, академик РАН Талия Хабриева - председатель Землячества Татарстана в Москве.

Фото: пресс-службы Минобрнауки РФ