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Академик РАН Хабриева за летопись о юрнауке в 5 томах получила премию «За верность науке»
Академик РАН Талия Хабриева получила Всероссийскую премию «За верность науке». Награды она была удостоена за «Летопись российской юридической науки в пяти томах» в номинации «Работа с опытом: защита исторической правды». Отметим, что Хабриева - руководитель авторской группы и ответственный редактор издания.
Церемония награждения, где объявили самых талантливых популяризаторов науки и отметили наградами лучшие научные медиапроекты, прошла в концертном зале «Зарядье», сообщает Полпредство Татарстана.
Лауреата, директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Хабриеву поздравил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
В церемонии также принял участие зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Организатор премии – Минобрнауки России.
Напомним, академик РАН Талия Хабриева - председатель Землячества Татарстана в Москве.
Фото: пресс-службы Минобрнауки РФ
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