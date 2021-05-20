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Ру Тат
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20 мая 2021  15:36
Марат Ишкильдин

Академик РАН: Татарстан — это связка между РФ и центральноазиатскими государствами

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Татарстан — это одно из связующих звеньев между Россией и странами Центральной Азии. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал академик РАН — научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин. 

«Татарстан — это в значительной мере связка между федеральной Россией и центральноазиатскими государствами. Исторически Татарстан играл большую роль для российского центра еще во времена Российской Империи», — отметил Наумкин. 

В настоящее время республика является площадкой для большого количества международных мероприятий, в том числе спортивных. «Логично было провести очень важную конференцию здесь», — добавил он.

Подчеркнул академик и роль татарской интеллигенции, в частности религиозной, в налаживании контактов со странами Центральной Азии.   

«Мероприятие логично вписывается в ту роль, которую Татарстан, как один из важнейших регионов России, играет применительно к Центральной Азии», — подытожил Наумкин.

 

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