Академик РАН: Татарстан — это связка между РФ и центральноазиатскими государствами

Татарстан — это одно из связующих звеньев между Россией и странами Центральной Азии. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал академик РАН — научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

«Татарстан — это в значительной мере связка между федеральной Россией и центральноазиатскими государствами. Исторически Татарстан играл большую роль для российского центра еще во времена Российской Империи», — отметил Наумкин.

В настоящее время республика является площадкой для большого количества международных мероприятий, в том числе спортивных. «Логично было провести очень важную конференцию здесь», — добавил он.

Подчеркнул академик и роль татарской интеллигенции, в частности религиозной, в налаживании контактов со странами Центральной Азии.

«Мероприятие логично вписывается в ту роль, которую Татарстан, как один из важнейших регионов России, играет применительно к Центральной Азии», — подытожил Наумкин.