Академик РАН сообщил о работе над запуском сразу двух типов вакцин против рака

В настоящее время ведется работа над запуском сразу двух типов вакцин против рака. В конце 2024 - начале 2025 года начнутся первые клинические исследования одной из них, сообщил ТАСС академик РАН, главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

Каприн сообщил, что разработка вакцин ведется в двух направлениях. Одним из них является создание вакцин на базе непатогенных онколитических вирусов, адаптируемых под различные типы опухолей с индивидуальным подбором.

Онколитическая виротерапия, основанная на использовании таких вирусов, показала свою эффективность и безопасность при тестировании на животных. Этот проект реализуется совместно с Институтом молекулярной биологии имени Энгельгардта под руководством академика Александра Макарова, а идеи разработаны Петром Чумаковым. Каприн отметил, что после завершения всех необходимых юридических процедур клинические испытания могут стартовать уже в конце 2024 года.

Главный онколог министерства здравоохранения РФ рассказал, что работой над применением вакцины занимается профильный министр Михаил Мурашко, а документы уже находятся в работе в министерстве здравоохранения.

Каприн также упомянул, что работа над мРНК-вакциной представляет собой сложный и долгий процесс, выполняемый в сотрудничестве с Александром Гинцбургом, известным ученым, который сделал вклад в создание антиковидной вакцины. Методика лечения будет индивидуализирована, включая анализ опухолевых клеток и создание вакцины на основе неоантигенов.