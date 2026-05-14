Академик РАН признался, что не смог бы сдать ЕГЭ

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко признался, что не смог бы сдать единый государственный экзамен.

Выступая в пресс-центре «НСН», он отметил, что формат ЕГЭ вызывает у него затруднения и отличается от привычной системы экзаменов.

«Экзамен – это всегда стресс, но раньше мы сдавали по-человечески, был знакомый наш учитель. Мы писали сочинения, изложения, примеры решали, а теперь в ЕГЭ "крестики-нолики". Я попытался сдать ЕГЭ, меня попросил министр просвещения. Был такой эксперимент, я зашел туда, сел… Мне дали листок, я там ничего не понял. Это мне отдаленно напомнило период, когда я сдавал экзамен на права. Там был вопрос и варианты ответа, якобы угадай ответ. Это просто ворчание мое, но куда денешься», – рассказал Онищенко.

Он добавил, что современные учителя, по его мнению, все реже имеют опыт проведения классических экзаменов, что связано с изменением системы образования.

Также Онищенко дал школьникам рекомендации перед сдачей ЕГЭ. По его словам, важно снизить уровень стресса с помощью физических упражнений. Он подчеркнул, что во время самого тестирования нужно стараться не поддаваться волнению окружающих.