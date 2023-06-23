Академик РАН предложил выдавать диплом выпускникам только после прохождения стажировок

Ввести для студентов обязательные две-три стажировки во время обучения и только после их прохождения выдавать диплом предложил академик Российской академии наук Абел Аганбегян. Об этом он заявил на международной научно-практической конференции «Современное бизнес-образование: Россия и мир» в КФУ.

«Человек, окончивший инженерный вуз, не должен называться инженером. Человек, окончивший медицинский вуз, не должен называться врачом. Он может быть помощником врача, и только после ряда лет опытные врачи должны его допускать к профессии. То же самое с инженерами, преподавателями. Должны быть стажировки, лицензирование», – сказал академик.

Если у обучающегося есть знания, то он легко пройдет стажировку и быстрее приобретет опыт, пояснил свою позицию Аганбегян.

Он добавил, что главное богатство России состоит не в природных ресурсах и не в огромной территории, а в «высоком интеллектуальном образовательном уровне трудоспособного населения».

В международных рейтингах по уровню образования Россия из 191 страны занимает 29 место, что выше позиции Франции, Италии, Китая и других государств, отметил академик. «По доле образования в ВВП Россия опережает девять развитых стран и большую часть постсоциалистических. У нас есть база, нужно просто сорганизоваться», – подчеркнул он.