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Общество 31 июля 2026 08:27

Академик РАН Онищенко раскритиковал идею сделать 1 сентября выходным днем

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Академик РАН Онищенко раскритиковал идею сделать 1 сентября выходным днем
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Введение нового выходного дня 1 сентября не имеет смысла, поскольку в школу в этот день родители в основном провожают первоклассников. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, ежегодно в первые классы идут около 1 млн детей. При этом официальная статистика показывает, что в России ежегодно рождается около 1,2 млн детей.

Большинство первоклассников в школу провожают матери, а также бабушки и дедушки, которые обычно уже не работают. Поэтому, считает Онищенко, создавать дополнительный выходной для всей страны из-за этого не стоит.

Академик отметил, что школьников в России значительно больше, однако старших детей родители провожают в школу гораздо реже. По его словам, начиная примерно с седьмого-восьмого класса школьники уже могут стесняться сопровождения родителей. Студентов также обычно никто не провожает на учебу.

Онищенко добавил, что матери, скорее всего, смогут отпроситься с работы и без официального выходного, чтобы проводить первоклассника. Он также отметил, что эту задачу могут взять на себя бабушки и дедушки.

Ранее депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили в правительство на заключение законопроект, предлагающий сделать 1 сентября, День знаний, государственным праздником.

#1 сентября #день знаний #выходные и праздничные дни
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