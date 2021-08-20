Академик РАН оценил темпы вакцинации в регионах РФ

Лидером по вакцинации среди всех регионов России стала Белгородская область, где 38,16% населения полностью привились от коронавируса. Доктор медицинских наук, академик РАН Вадим Покровский считает, что власти региона нашли правильную мотивацию для местного населения и главам других субъектов РФ следует внимательно изучить этот опыт. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Здесь вопрос к тому, как Белгородская область мотивировала население прививаться. Главный вопрос, что они такого сделали, что народ пошел активно вакцинироваться. Этот опыт надо перенимать», — отметил эксперт.

Покровский считает, что для увеличения темпов вакцинации в России необходимо объяснять людям причины этой необходимости, но при этом не проявлять излишнюю навязчивость и не оказывать прямого давления на россиян.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что не поддерживает принудительную вакцинацию населения и считает важным объяснять людям, для чего необходимо прививаться от коронавирусной инфекции.

В то же время глава государства много раз подчеркивал эффективность и безопасность отечественных препаратов для вакцинации.

В эфире прямой линии-2021 Путин заявил о том, что привился вакциной «Спутник V», о чем сообщало ИА «Татар-информ».