Лидером по вакцинации среди всех регионов России стала Белгородская область, где 38,16% населения полностью привились от коронавируса. Доктор медицинских наук, академик РАН Вадим Покровский считает, что власти региона нашли правильную мотивацию для местного населения и главам других субъектов РФ следует внимательно изучить этот опыт. Об этом сообщает радио Sputnik.
«Здесь вопрос к тому, как Белгородская область мотивировала население прививаться. Главный вопрос, что они такого сделали, что народ пошел активно вакцинироваться. Этот опыт надо перенимать», — отметил эксперт.
Покровский считает, что для увеличения темпов вакцинации в России необходимо объяснять людям причины этой необходимости, но при этом не проявлять излишнюю навязчивость и не оказывать прямого давления на россиян.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что не поддерживает принудительную вакцинацию населения и считает важным объяснять людям, для чего необходимо прививаться от коронавирусной инфекции.
В то же время глава государства много раз подчеркивал эффективность и безопасность отечественных препаратов для вакцинации.
В эфире прямой линии-2021 Путин заявил о том, что привился вакциной «Спутник V», о чем сообщало ИА «Татар-информ».
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Академик РАН оценил темпы вакцинации в регионах РФ
Лидером по вакцинации среди всех регионов России стала Белгородская область, где 38,16% населения полностью привились от коронавируса. Доктор медицинских наук, академик РАН Вадим Покровский считает, что власти региона нашли правильную мотивацию для местного населения и главам других субъектов РФ следует внимательно изучить этот опыт. Об этом сообщает радио Sputnik.
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