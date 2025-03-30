Академик РАН назвал преждевременными заявления о появлении нового вируса в России

Информация о возможном новом вирусе, циркулирующем в России, требует тщательного анализа и подтверждения через научные исследования, подчеркнул академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

По его словам, симптомы, приписываемые новому вирусу, такие как высокая температура и кровь при отхаркивании, могут быть связаны с индивидуальными особенностями пациента или осложнениями уже известных заболеваний.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о вирусе, вызывающем подобные симптомы, однако тесты на COVID-19 и грипп у пациентов оказались отрицательными. В ответ на эту информацию Онищенко указал, что пока официальных данных о новом вирусе нет — в частности, в отчетах НИИ гриппа имени Пастера в Санкт-Петербурге, специализирующегося на изучении респираторных инфекций, таких сведений не содержится.

«Давайте не будем отмахиваться от этой информации, мы ее внимательно расшифруем. <...> Скорее всего там и не вирус, не будем сейчас нагнетать, а посмотрим на данные хотя бы одного исследования. Самое главное, где этот вирус, где эти заболевания были зарегистрированы», — пояснил Онищенко. Он также предположил, что кровь при кашле может быть связана с физиологическими особенностями конкретного человека.

Эксперт призвал россиян сохранять бдительность и своевременно обращаться за медицинской помощью.