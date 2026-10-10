Академик РАН Лукьянов назвал максимальную продолжительность жизни человека

Человек пока не может прожить дольше 120–125 лет, несмотря на увеличение средней продолжительности жизни и улучшение ее качества. Об этом заявил ректор Пироговского университета, академик РАН Сергей Лукьянов на фестивале «Наука 0+», сообщает РИА Новости.

«Мы живем все дольше и все качественнее, последние 100 лет каждый год мы по полгода средней продолжительности жизни прибавляем. И это замечательно. Но при этом все равно мы упираемся в пределы, дольше 120-125 лет прожить еще никому не удавалось ни тысячи лет назад, ни сегодня. Предельный возраст все тот же», – сказал Лукьянов, выступая с лекцией.

Он также обратил внимание на то, что долгая жизнь не всегда сопровождается сохранением здоровья и хорошего самочувствия. По словам академика, деменцией страдает половина людей старше 80 лет. Одной из задач современной науки он назвал поиск способов обеспечить комфортную жизнь в пожилом возрасте.

«Я все-таки прихожу к тому, что в биологических организмах заложена колоссальная мощь по обновлению и репарации (процесс восстановления исходной структуры молекулы ДНК – прим. Т-и.)», – отметил Лукьянов.