Академик Онищенко рекомендовал россиянам выйти на работу 2 января

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рекомендовал гражданам не затягивать новогодний отдых и приступить к работе уже 2 января. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению эксперта, идеальный сценарий праздников выглядит так: завершить рабочий день 30 декабря пораньше, встретить Новый год, отоспаться и на следующий день после праздника вернуться к трудовой деятельности.

Также академик предостерег россиян от зарубежных поездок в зимний период. Он посоветовал отмечать праздник дома, приведя в пример риски путешествий в жаркие страны.

«Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться», – пояснил свою позицию Онищенко.

Официальные новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.