Академик Онищенко напомнил, что компании могут разрешить не выходить на работу в непогоду

Единого закона, который обязывал бы работодателей отпускать сотрудников с работы или студентов с учебы при неблагоприятных погодных условиях, в России нет. Решение в каждом случае остается за организацией, рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его слова приводит «ТАСС».

Практика приостанавливать учебу во время сильных морозов существовала еще в школе, когда принимались решения о том, чтобы дети не шли в класс. Сейчас это чаще реализуется через перевод на дистанционное обучение.

Что касается взрослых, Онищенко отметил, что на сотрудников это правило распространяется редко, так как аварийные службы, медицинские учреждения и другие критически важные организации должны работать даже в сложных погодных условиях.

Академик подчеркнул, что работодатели, особенно в частном секторе, сами могут принимать решения, отпускать сотрудников или нет. В организациях могут оставить только тех, от кого зависит непрерывность рабочего процесса. По его словам, единой нормы на случаи снежных бурь, метелей или других стихийных явлений нет и пока потребности в ее введении нет.