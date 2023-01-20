Академик Индус Тагиров прогнозирует прирост численности татар в будущем

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Доктор исторических наук, профессор, академик АН РТ Индус Тагиров считает, что численность татар будет увеличиваться благодаря возросшему вниманию к проблемам сохранения языка, культуры, национальной идентичности. Такое мнение ученый высказал на заседании Бюро национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар.

«Итоги переписи, несмотря на некоторые погрешности, выявляют тенденции – численность татар действительно сокращается, уровень знания родного языка снижается. Но все же я прогнозирую постепенный рост численности татарского народа», – поделился Индус Тагиров.

По мнению ученого, сегодня татары все больше уделяют внимание родному языку. «В вопросах языка наше мусульманское духовенство делает много полезного. Численность и язык – это факторы качества нации. Основа всего – семья. Если в семье татарский язык и воспитание детей в духе национальных традиций будет поставлено на первое место, то ситуация будет улучшаться», – уверен академик.

«У нас сейчас поколение родителей, которые сами не владеют татарским языком. Бывает даже так, что дети таких родителей знают язык и учат родителей родному языку», – отметил ученый.

Несмотря на наличие проблем, татарский народ выстоит, считает Индус Тагиров. «Татары – великий народ, закаленный в истории, искоренить его никак невозможно. Как Земля вращается вокруг Солнца, мы тоже были и будем», – резюмировал ученый.

