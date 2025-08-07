Академик Гинцбург: пациенты могут начать получать мРНК-вакцину от рака в начале осени

Пациенты могут начать получать отечественную мРНК-вакцину от рака в экспериментальном режиме уже в конце сентября — середине октября. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Согласно существующему рабочему плану, если он будет реализован в полном объеме, <…>примерно через два месяца должна первая партия онкологических больных с меланомой начать получать этот препарат. То есть это конец сентября – середина октября, вот в этот промежуток, в экспериментальном, соответственно, режиме», – сказал он во время заседания научно-технического совета Научно-технологического центра развития мРНК-технологий в Казанском федеральном университете, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что в случае успешных результатов технология мРНК-вакцин может быть расширена на лечение других форм рака. Гинцбург добавил, что существует большое количество заболеваний, где количество мутаций гораздо меньше, таких как рак поджелудочной железы, простаты, определенные раки почек.

«Поэтому речь, безусловно, надо вести о том, чтобы отпрограммировать все этапы соответственно презентации нейроантигенов и иммунной системы», – указал он.