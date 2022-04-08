Академик АН РТ рассказала о вынужденной эмиграции Галимджана Ибрагимова в Киев

Известный татарский писатель и общественный деятель Галимджан Ибрагимов в 1912 году был вынужден эмигрировать в Киев. О причинах его отъезда рассказала филолог, вице-президент Академии наук РТ Дания Загидуллина.

Основной причиной, по данным ученого, является реакция татарской общественности на опубликованную статью Ибрагимова о татарской поэзии. В ней он ставит под сомнение абсолютное лидерство Габдуллы Тукая среди поэтов, а также критически оценивает его творчество. Из-за его смелых высказываний общественность отвернулась от Ибрагимова.

Ранее Ибрагимов называл Габдуллу Тукая «первым среди поэтов» и считал, что он «меняет татарскую поэзию». В то же время он критикует других татарских поэтов. Позднее отношения между Тукаем и Ибрагимовым ухудшаются.

В феврале 1912 года в газете «Идель», издававшейся в Астрахани, Галимджан Ибрагимов начинает публиковать научный труд в области литературной критики «Татарские поэты». В нем он проводит анализ творчества трех поэтов – Сагита Рамиева, Дэрдменда и Тукая, где ставит Тукая на третье место.

Ибрагимов критически высказывается о речевом мастерстве поэта и заявляет, что в отдельных своих произведениях Тукай – поэт, но в некоторых его стихах не хватает художественности и изящества.

После публикации этого труда в татарской прессе появляется множество ответных статей в защиту Тукая.

«Первые отрывки из книги Ибрагимова пришлись на дни тяжелой болезни, а выход книги – на смерть Габдуллы Тукая. Татарский мир был глубоко обижен данным поступком Галимджана Ибрагимова», – рассказала ученый.

На фоне этих событий Галимджану Ибрагимову был объявлен бойкот, его материалы практически перестали выходить в газетах и журналах.

Все это вынудило Ибрагимова осенью 1912 года уехать в Киев. Здесь он давал частные уроки татарского языка. Был арестован. После освобождения в июне 1913 года возвращается в Казань. Вплоть до революции 1917 года остается под полицейским надзором как политически неблагонадежный.

Завершая свой рассказ о Галимджане Ибрагимове, Дания Загидуллина отметила, что «он ставил довольно высокие требования как к себе, так и в отношении других». «Он стремился за короткие сроки татарскую литературу поднять до европейского уровня и постоянно подстегивал коллег по творчеству. Все его поступки подчинены одной цели – развитие культуры татарского народа», – резюмировала филолог.