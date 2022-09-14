Умер известный исследователь космоса академик Галеев

12 сентября после продолжительной болезни из жизни ушел академик Альберт Галеев, крупнейший специалист в области физики плазмы, доктор физико-математических наук, директор института космических исследований (ИКИ) РАН в 1988–2002 гг.

Альберт Галеев родился 19 октября 1940 года в Уфе Башкирской АССР, учился в Московском энергоуниверситете, откуда перевелся в Новосибирский госуниверситет. В 1964 году Галеев защитил диссертацию на степень кандидата физико-математических наук, а в 1968 получил степень доктора физико-математических наук, став самым молодым доктором наук в СССР.

В 1970 году ученый начал работать в должности старшего научного сотрудника в Институте высоких температур Академии наук СССР. В 1973 г. перешел в Институт космических исследований Академии наук СССР, возглавив отдел физики космической плазмы, затем стал директором института.

Галеев был участником и руководителем множества проектов, связанных с исследованием космоса. Он развил теорию слабого взаимодействия волн в плазме, которая послужила одним из трех блоков теории слабой плазменной турбулентности. Он внес заметный вклад и в плазменную астрофизику — разработал теорию короны аккреционного диска черной дыры. Сегодня эта работа является одной из самых цитируемых в астрофизике.

Прощание с академиком состоится 15 сентября в 12.00 в выставочном зале ИКИ РАН, сообщается на сайте института.