Академический ансамбль Нацгвардии выступил в Нижнекамске с программой к 80-летию Победы

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии России дал концерт в Нижнекамске. Выступление прошло на площадке Театра юного зрителя и было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Программа включала вокальные и хореографические номера, среди которых как произведения военной тематики, так и элементы классического, народного и эстрадного репертуара. Выступление сопровождалось оркестром и хором из более чем 50 мужских голосов. В составе ансамбля — 11 артистов, представляющих Татарстан.

Коллективом руководил народный артист России, герой труда РФ, генерал-майор Виктор Елисеев. По его словам, культурная миссия ансамбля в юбилейный год особенно значима.

«Этот год 80-летия Победы, и для нас, как военного коллектива, это очень важно. Мы привезли программу, связанную с темой войны, но при этом не хотим перегружать публику. В репертуаре — и классика, и народная музыка, и поп-жанр», – отметил Елисеев.

Он также подчеркнул особое отношение к региону.

«Татарстан для нас – это одно из самых привлекательных мест, в которые мы с удовольствием приезжаем. Здесь сумасшедшей красоты природа – Волга, Кама. Я сегодня, кстати, дошел до реки и нашел лисички – грибной сезон начинается. Но самое главное – здесь замечательные люди. У нас здесь было несколько концертов, и мы вместе с публикой устраивали настоящие спектакли. Любовь, желание слушать друг друга, поддержать – это все было на концертах», – сказал Елисеев.

По словам Елисеева, тур близится к завершению. После Нижнекамска ансамбль даст концерт в Набережных Челнах, затем – выступление в Москве и переход к следующей гастрольной программе.

В завершение представители городской администрации вручили ансамблю благодарственное письмо от имени руководителя исполнительного комитета Радмира Беляева.

Материал подготовлен при участии Алмаза Кашаева