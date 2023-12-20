Ак бүре и птица Семруг: концепцией Нового года в Альметьевске станут народные сказки

В этом году с целью укрепления межнациональной дружбы и партнерства, а также для сохранения исторического наследия в концепции празднования Нового года в Альметьевске будут использованы сюжеты народных сказок. Об этом рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

В общей сложности 16 локаций города станут местами притяжения празднующих. Это ДК «Нефтьче», сквер «Каракуз», площадь Ленина, парк «Здоровье», улица Гагарина, сквер «Яшьлек», Дом правосудия, Каскад прудов, мост Влюбленных, Дворец спорта «Юбилейный», кампус Высшей школы нефти, Центр компетенций, лицей имени М. К. Тагирова, спортивно-развлекательный комплекс «Снежинка», Дом культуры «Иске Элмэт» и поселок Нижняя Мактама.

Площадка у ДК «Нефтьче» будет оформлена в стиле сказки «Ак бүре».

У входа в ДК разместится лабиринт «Заколдованные камни» и композиция «Сказочный лес».

К главной елке ведет арка «Золотой мост» с золотыми яблоками.

Елка украшена световыми силуэтами дворца Падишаха, татарскими узорами и звездами. Композицию вокруг ёлки дополняют фотозоны «Силуэт дракона» и «Трон Падишаха», а также шатры-беседки, в центре которых установлены арт-объекты «Елочка» и световая фигура белого волка «Ак бүре», который по сюжету сказки помогал главному герою.

Сквер «Каракуз» будет оформлен в стиле восточных сказок. За основу взяты элементы декоративно-прикладного искусства татар, казахов, узбеков и других тюркских народов.

Здесь будут расположены арт-объекты на тему богатства и изобилия. «Золотой сосуд», «Гранат», «Музыка востока», «Птица Семруг», «Ковер-самолёт».

Площадь Ленина оформлена в соответствии с концепцией «Русские узоры и традиции». В новогодние каникулы особенно важно поддержать и подарить праздничное настроение детям. Все зимние мероприятия организованы в целях сохранения семейных традиций, заверили в администрации Альметьевска.

С 25 декабря по 7 января в шести основных локациях города будут проходить тематические вечерние интерактивные программы.

Открытие новогодней локации в сквере «Каракуз» состоится 23 декабря в 18 часов премьерой спектакля «Войлочная история» от уличного театра.

Открытие елок в сквере «Яшьлек» и на площадке около Центра компетенций по улице Тельмана запланировано на 24 декабря в 18 часов.

Открытие городской елки на площади Нефтяников состоится 24 декабря в 15 часов. Для жителей и гостей города покажут акробатический спектакль «Белые волшебники» от артистов казанского уличного театра «Мона Лиза» с участием фокусников, жонглеров и ходулистов.

Для жителей будут представлены: гигантское криошоу, световое пиксельное представление «Дракон», танцевально-развлекательная программа «Турбо елки», концертная программа, конкурсы, аниматоры и ростовые куклы. Праздничная елка зажжется в 18 часов.

На площади Нефтяников ежедневно с 25 декабря по 7 января будут проходить показы новогодних мультфильмов, дискотеки, конкурсы. Работает анимационная команда Деда Мороза и Снегурочки.

Кроме того, 25 декабря свои двери откроет резиденция Деда Мороза. Она будет работать ежедневно до 7 января с 15 до 18 часов.

В эти дни жители смогут посетить новогодние интерактивные развлекательные программы в парке «Здоровье». В домике Деда Мороза будут организованы творческие мастер-классы.

В сельских поселениях традиционно центром празднования новогодних мероприятий станут дома культуры. Открытие новогодней елки возле Дома культуры в поселке Нижняя Мактама состоится в 17 часов 25 декабря.