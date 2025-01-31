«Ак Барс» обыграл «Ладу» благодаря победной шайбе Барабанова

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл в гостях тольяттинскую «Ладу». Казанцы забросили две безответные шайбы уже в первом периоде.

Сначала в середине двадцатиминутки классно за шайбу на пятаке поборолся Никита Лямкин, который протолкнул ее дальше вдоль ворот, здесь где ее попытался «закопать» Кателевский. А когда шайба прокатилась к другой штанге, в пустые ворота снаряд отправил Артур Бровкин.

Еще через две минуты отличился курьезным голом Александр Барабанов. Алексей Марченко от синей линии набросил на пятак, где шайба угодила Барабанову в конек, и прокатилась под щитком вратаря в сетку.

Одну шайбу тольяттинцы отыграли во втором периоде. На экваторе игры хозяева льда получили право разыграть большинство. Уже когда штрафная двухминутка подходила к концу, на синей линии шайбу подхватил Баранцев и бросил по воротам. А закрывавший обзор на пятаке Архип Неколенко переправил шайбу в нижний угол ворот Билялова – 1:2.

А на последней минуте уже в пустые ворота свою 25 шайбу в сезоне отправил Дмитрий Яшкин, установив окончательный счет.

«Лада» – «Ак Барс» – 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

0:1 – Бровкин (Кателевский, Лямкин, 10:34)

0:2 – Барабанов (Марченко, 12:29)

1:2 – Неколенко (Баранцев, Михайлов, 30:28, 5х4)

1:3 – Яшкин (59:27 ПВ)