Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» на своем льду сыграет с московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на «Татнефть Арене» начнется в 19:30.

Команда Анвара Гатиятулина подходит к игре на девятом месте Восточной конференции: после 29 матчей в активе казанцев 28 очков, и они находятся вне зоны плей-офф. При этом «Ак Барс» провел больше всех игр в КХЛ.

В предыдущей встрече регулярки казанцы на домашнем льду уступили московскому «Динамо» со счетом 2:4, ведя по ходу игры. Поражение стало очередным в неудачной серии: в последних десяти матчах в «Татнефть Арене» «Ак Барс» проиграл восемь раз.

На фоне результатов руководство клуба активизировалось на трансферном рынке. Главным усилением стало возвращение Ильи Сафонова: 25-летний воспитанник «Ак Барса» вернулся из Северной Америки и подписал трехлетний контракт до лета 2029 года. Сафонов уже дебютировал в матче с «Динамо» после возвращения.

Кроме того, «Ак Барс» объявил о подписании Евгения Дадонова. 37-летний форвард, отыгравший девять сезонов в НХЛ, заключил соглашение до 31 мая 2029 года. Ожидается, что он присоединится к команде в декабре после решения организационных вопросов, связанных с переездом семьи.