«Ак Барс» завершит дальневосточное турне матчем с «Адмиралом»

Казанский «Ак Барс» сыграет во Владивостоке с местным «Адмиралом» матч регулярного чемпионата КХЛ. Встреча пройдет завтра утром в 10:00 по московскому времени.

После 46-ти матчей команда Дмитрия Квартальнова занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, опережая уфимский «Салават Юлаев» на два очка. В последней игре регулярного чемпионата КХЛ казанцы в Хабаровске вырвали победу по буллитам (2:1) над «Амуром».

На счету «Ак Барса» серия из четырех побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Сегодня казанцы могут продлить ее до пяти матчей.

«Адмирал» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. 3 января команда из Владивостока продлила свою серию поражений до трёх матчей подряд, уступив на своём льду «Амуру» (3:5).

24 сентября команды встречались в Казани – «Ак Барс» был сильнее соперника в серии послематчевых буллитов (2:1 Б). Отметим, что за последние 5 сезонов «Адмирал» лишь один раз победил «Ак Барс». 12 января 2020 дальневосточники разгромили «барсов» на своем льду со счетом 5:1. В девяти последних матчах между «Ак Барсом» и «Адмиралом» разница шайб составила 22:8 в пользу казанцев.