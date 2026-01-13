«Ак Барс» завершает домашнюю серию в татарстанском дерби с «Нефтехимиком»

Фото: ak-bars.ru

Сегодня, на льду «Татнефть Арены», казанский «Ак Барс» проведет заключительный матч домашней серии. Соперником станет нижнекамский «Нефтехимик». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Казанская команда занимает вторую строчку в таблице Восточной конференции. В ее активе 60 набранных очков. Отрыв от ближайшего преследователя, омского «Авангарда», составляет всего одно очко, при том что у омичей два матча в запасе. Казанская команда потерпела всего одно поражение в рамках пятиматчевой серии — от «Авангарда» со счетом 1:2. Однако в следующем матче казанцы оперативно вернулись на победный путь, уверенно переиграв «Барыс» со счетом 3:1.

Нижнекамский клуб прочно обосновался на шестой позиции в Восточной конференции, заработав 47 очков. Его отрыв от идущей девятой «Сибири» составляет 8 баллов, что дает определенный запас прочности в борьбе за выход в плей-офф. Команда пребывает в хорошей форме, одержав две победы подряд. Сначала был добыт трудный успех в матче против «Адмирала» в серии буллитов (3:2 Б), а затем последовала уверенная победа над тем же дальневосточным клубом в повторной встрече (4:2).