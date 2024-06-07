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«Ак Барс холдинг» на ПМЭФ подписал ряд соглашений о стратегическом партнерстве
В рамках Петербургского международного экономического форума АО «Холдинговая компания „Ак Барс“» подписала ряд соглашений о стратегическом партнерстве. Подписания прошли в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова, сообщила «Татар-информу» руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.
С Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого «Ак Барс холдинг» договорился о содействии по инженерному, научному и образовательному направлениям, а также о консультировании по вопросам выпуска изделий.
Соглашение же с ООО «Морские Комплексные Системы» подразумевает участие сторон в реализации выполнения комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования.
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