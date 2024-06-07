«Ак Барс холдинг» на ПМЭФ подписал ряд соглашений о стратегическом партнерстве

В рамках Петербургского международного экономического форума АО «Холдинговая компания „Ак Барс“» подписала ряд соглашений о стратегическом партнерстве. Подписания прошли в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова, сообщила «Татар-информу» руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

С Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого «Ак Барс холдинг» договорился о содействии по инженерному, научному и образовательному направлениям, а также о консультировании по вопросам выпуска изделий.

Соглашение же с ООО «Морские Комплексные Системы» подразумевает участие сторон в реализации выполнения комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования.

XXVII Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 5 по 8 июня, его тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Сегодня на пленарном заседании ПМЭФ должен выступить Президент РФ Владимир Путин.