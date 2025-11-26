«Ак Барс» хочет варианты обмена Брэндона Биро

Фото: ak-bars.ru

Канадский нападающий Брэндон Биро, выступающий за казанский «Ак Барс», может покинуть клуб. Об этом сообщает инсайдер «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.

По информации источника, руководство «Ак Барса» рассматривает возможность расставания с 27-летним форвардом.

Биро присоединился к «Ак Барсу» перед началом сезона-2025/2026. В составе казанской команды он провел 24 матча, в которых набрал 7 очков (1 шайба + 6 передач).

После 31 матча в текущем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» с 40 очками занимает второе место в Восточной конференции.