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На главную ТИ-Спорт 17 февраля 2025 21:22

«Ак Барс» вывел Илью Сафонова из списка травмированных

«Ак Барс» вывел Илью Сафонова из списка травмированных
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» вывел из списка травмированных нападающего Илью Сафонова. Об этом сообщается в социальных сетях клуба.

В начале января форвард получил тяжелую травму в игре с «Салаватом Юлаевым». Сафонов повредил правую руку и две недели ходил в специальном фиксаторе.

В текущем сезоне на счету Илья шесть шайб и 11 ассистов в 39-ти матчах.

В данный момент «Ак Барс» идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче казанцы сыграют с «Нефтехимиком». Встреча состоится 18 февраля в 19:00 по мск.

#ХК Ак барс #спорт #кхл #хоккей
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