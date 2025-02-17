«Ак Барс» вывел Илью Сафонова из списка травмированных

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» вывел из списка травмированных нападающего Илью Сафонова. Об этом сообщается в социальных сетях клуба.

В начале января форвард получил тяжелую травму в игре с «Салаватом Юлаевым». Сафонов повредил правую руку и две недели ходил в специальном фиксаторе.

В текущем сезоне на счету Илья шесть шайб и 11 ассистов в 39-ти матчах.

В данный момент «Ак Барс» идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче казанцы сыграют с «Нефтехимиком». Встреча состоится 18 февраля в 19:00 по мск.