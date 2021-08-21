«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал домашнего турнира

Сегодня завершился групповой турнир казанского предсезонного Кубка чемпионов. Хозяева из «Ак Барса» играли с уфимским «Салаватом Юлаевым» и победили со счетом 5:4, трижды отыгрываясь. Завтра в финале казанцы сыграют с питерским СКА.

В первом, утреннем матче питерский СКА с футбольным счетом 1:0 одолел магнитогорский «Металлург» и вышел в финал турнира с двумя победами. Его соперником становился победитель «зеленого дерби». Матч со своим главным соперником хозяева приберегли на последний день.

Впервые на турнире ворота казанцев сегодня защищал Артур Ахтямов. Вместо травмированного защитника Кристиана Хенкеля вышел Даниил Журавлев. Оказались в заявке хозяев три молодых игрока из системы клуба – Максим Быков, Артур Бровкин и Кирилл Крутов. Среди зрителей отметим олимпийскую чемпионку Токио фехтовальщицу Марту Мартьяновус супругом. «Ак Барс» обещал ей персональное место в «Татнефть Арене» и выполнил свое обещание.

Не прошло и полминуты после начала встречи как шайба влетела в девятку ворот хозяев. Небрежная передача в своей зоне, перехват, бросок Теему Хартикайнена в касание — 0:1. Но первое же удаление в рядах уфимцев привело к ответному голу. Ошибшийся на первой минуте американский защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер удачно добил шайбу, 1:1. Веселое начало. Как и конец периода, когда в касание забил Кирилл Цулыгин, сын экс-наставника уфимцев Николая Цулыгина, поигравшего в свое время в «Ак Барсе». Концовка периода прошла в атаках хозяев, игравших в большинстве, но счет не изменился. Хотя счет бросков за эти 20 минут был 12-4.

Отбившись в меньшинстве в дебюте второго периода, казанцы сумели отыграться после меткого щелчка Дмитрия Кагарлицкого в касание, 2:2. Казанцы доминируют на льду. Но удаление у хозяев, и Хартикайнен сделал дубль, ловко подставив клюшку на пятачке, 2:3. Но не прошло и минуты, как «Ак Барс» в третий раз за матч отыгрался — по-бобровски из-за ворот забил Дмитрий Воронков, 3:3. Наконец гол в большинстве Джордана Уила впервые в матче позволил хозяевам выйти в большинстве, 4:3.

В самом начале третьего периода свой первый гол за основу забил с кистей 20-летний форвард молодежного «Барса» Артур Бровкин, 5:3. Однако в большинстве после досадного рикошета гости сократили разрыв в счете до минимума, 5:4. Не игра, а перестрелка. В концовке уфимцы минуту играли «пять на три», забили, но высоко поднятой клюкой, поэтому арбитры гол отменили. Казанцы вырвали победу у исторического соперника, выйдя в финал домашнего турнира.

Завтра в финале сыграют «Ак Барс» - СКА, в матче за третье место «Металлург» (Мг) - «Салават Юлаев».

«Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа) — 5:4 (1:2, 3:1, 1:1). Шайбы забросили: Кэмпфер (3), Кагарлицкий (25), Воронков (32), Уил (37), Бровкин (41) - Хартикайнен (1, 30), Цулыгин (16), Шмелев (48). Штраф: 12-10.

«Ак Барс»: Ахтямов. Рукавишников – Кэмпфер, Кагарлицкий – Галимов – Тарасов; Журавлёв – Адамчук, Коваленко – Линдхольм – Воронков; Янчевский – Лямкин, Панюков – Сафонов – Уил; Глухов – Бурмистров – Зарипов; Быков; Крутов; Бровкин.