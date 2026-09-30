«Ак Барс» вырвал волевую победу у «Барыса»

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» одержал крупную волевую победу над казахстанским «Барысом», сумев забросить четыре шайбы после пропущенного гола в первом периоде.

Перед игрой тренерский штаб казанцев внёс две перестановки в состав: из-за травмы вне заявки остался Артём Галимов, а в сочетания попали нападающие Максим Быков и Илья Коломыцев.

Гости начали матч активнее и первыми открыли счёт. На исходе десятой минуты Логан Дэй поднял шайбу на синюю линию, Всеволод Логвин продвинулся в правый круг вбрасывания и точным броском поразил ближнюю девятку — 0:1.

Однако во втором периоде «Ак Барс» сумел переломить ход встречи всего за 140 секунд, забросив три шайбы подряд. Сначала Мэйсон Морелли попал под прессинг Равиля Якупова, форвард отпасовал Дмитрию Кателевскому, который вошёл в зону и сравнял счёт — 1:1.

На 24-й минуте казанцы вышли вперёд: Альберт Яруллин точной передачей отправил Григория Денисенко в прорыв по правому борту, и тот, объехав ворота, отправил шайбу в цель — 2:1.

Практически сразу же «Ак Барс» забросил третью шайбу. Митчелл Миллер в районе синей линии отыгрался с Никитой Лямкиным, продвинулся вглубь зоны и нанёс точный бросок в момент, когда Равиль Якупов перекрыл вратарю обзор — 3:1.

А на последней минуте Кирилл Семенов отправил четвертую шайбу в пустые вопрота «Барыса» – 4:1.

«Ак Барс» – «Барыс» – 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

0:1 Логвин (Дэй, Симонов, 08:53)

1:1 Кателевский (Якупов, 21:54)

2:1 Денисенко (Яруллин, Евсеев, 23:20)

3:1 Миллер (Лямкин, Якупов, 24:14)

4:1 Семёнов (ПВ)