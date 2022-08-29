«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в заключительном матче Кубка Танеко

«Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» (5:3) в заключительной игре Кубка Танеко, который завершился сегодня в Казани. Команда Олега Знарка вырвала победу, уступая в счете 0:2. В четвертом периоде «барсы» забросили пять шайб.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В первом периоде Картаев ловко сыграл на пятачке ворот Тимура Билялова и открыл счет. Чуть позже казанцы увлеклись атакой и пропустили контратаку. Хо-Санг убежал к воротам «Ак Барса» и переиграл вратаря – 0:2.

Во втором периоде «Салават Юлаев» по-прежнему атаковал острее, но казанцев в ряде острых моментов выручал Тимур Билялов.

На старте заключительной трети матча форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков отнял шайбу в чужой зоне, обыграл защитника и с пятачка переиграл вратаря «Салавата Юлаева» - 1:2. Почти тут же Даниил Тарасов сравнял счет броском из-за ворот – 2:2.

За восемь минут до конца «Салават Юлаев» вновь вышел вперед. Гости, играя в большинстве, в сутолоке у ворот казанцев затолкали шайбу за линию ворот – 2:3. После видеопросмотра судьи объявили, что автор шайбы Александр Кадейкин правила не нарушал.

За 4 минуты до конца периода «Салават Юлаев» остался в меньшинстве в формате «3 на 5». Александр Кагарлицкий броском в касание с точки вбрасывания сравнял счет – 3:3. Чуть позже Семенов вывел свою команду вперед, а Радулов поставил точку броском в пустые ворота, когда гости сменили вратаря – 5:3.

Напомним, что победу на турнире Кубок Танеко досрочно одержал «Нефтехимик». Нижнекамцы обыграли по буллитам «Салават Юлаев» (4:3) и «Ак Барс» (4:3).

По регламенту турнира победитель был определен по проценту набранных очков, поскольку не все команды провели одинаковое число игр.

«Ак Барс» проведет первый матч регулярного чемпионата КХЛ 3 сентября в Москве против местного «Динамо».

«Ак Барс» – «Салават Юлаев» – 5:3 (0:2, 0:0, 5:1)

0:1 Картаев (Тимкин, 02:34)

0:2 Хо-Санг (Бирюков, Кареев, 08:20)

1:2 Воронков (42:44)

2:2 Тарасов (Адамчук, Галиев, 45:04)

2:3 Кадейкин (51:55, 5х4)

3:3 Кагарлицкий (Войнов, Шипачёв, 56:47, 5х3)

4:3 Семёнов (Галиев, Тарасов)

5:3 Радулов (Токранов)