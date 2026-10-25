«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в третьем периоде

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский «Ак Барс» победил уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы активнее начали встречу, чаще бросали по воротам и больше времени проводили в атаке. Однако первыми забили хозяева. Александр Жаровский обыграл двух хоккеистов «Ак Барса» и вратаря Максима Арефьева, после чего отправил шайбу в пустой угол ворот.

«Ак Барс» сравнял счет уже в следующей атаке. Александр Хмелевский перехватил шайбу у левого борта, обыграл соперника, сместился к центру и точно бросил по воротам. Этот гол стал для нападающего первым в нынешнем сезоне. Самому высокооплачиваемому игроку команды понадобилось 19 матчей, чтобы открыть счет своим голам.

В третьем периоде казанцы вышли вперед. Никита Дыняк отдал поперечную передачу, которую замкнул Денис Комков. Уроженец Казани в последний раз забивал в КХЛ 13 ноября 2024 года.

После победы «Ак Барс» поднялся на третье место в таблице Восточной конференции. В активе команды 22 очка после 20 матчей. «Салават Юлаев» опустился на шестую строчку: уфимцы набрали 21 очко в 20 играх.

Теперь «Ак Барс» вернется в Казань, где проведет три домашних матча подряд. Ближайшая встреча состоится 28 октября против омского «Авангарда». Игра начнется в 19:00 мск.