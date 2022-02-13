«Ак Барс» вырвал победу у «Локомотива» на турнире в Казани

«Ак Барс» обыграл (3:2) в Казани ярославский «Локомотив» в матче товарищеского турнира, который стартовал сегодня в столице Татарстана. Напомним, что в регулярном чемпионате КХЛ продолжается пауза, связанная с участием российской хоккейной сборной в Олимпийских играх в Пекине.

Фото: ak-bars.ru

Первый период прошел с преимуществом ярославской команды. В середине первого периода Аверин вывел гостей вперед, и буквально через две минуты грубая ошибка голкипера «барсов» Бобкова позволили Шалунову забросить шайбу практически в пустые ворота – 0:2.

В начале второго периода арбитры дважды оставляли «Локомотив» втроем против пятерки казанцев. Первую же попытку смог реализовать капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. Он броском в касание завершил комбинацию партнеров. А в середине периода Галимов сравнял счет. Его бросок с неудобной руки оказался неберущимся для вратаря «Локомотива» - 2:2.

На пятой минуте третьего периода «Ак Барс» впервые в матче вышел вперед. Кагарлицкий завершил индивидуальный проход несильным броском, который поймал вратаря ярославской команды на противоходе – 3:2.

Напомним, что на Олимпийских играх «Ак Барс» представляют 6 хоккеистов. Голкипер Тимур Билялов и форвард Дмитрий Воронков играют за сборную России. Нападающий Джордан Уил, а также защитники Джейсон Демерс и Марк Барберио выступают за Канаду. А защитник Стивен Кэмпфер защищает цвета США.

Следующий матч на турнире «Ак Барс» проведет завтра против «Северстали». Матч пройдет в Казани в 19:00.

«Ак Барс» – «Локомотив» – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

0:1 Аверин (Баранцев, Перевалов, 09:23)

0:2 Шалунов (Алексеев, 11:51)

1:2 Зарипов (Адамчук, Галимов, 21:42, 5х3)

2:2 Галимов (Коваленко, Кагарлицкий, 28:12)

3:2 Кагарлицкий (Петров, 43:49)